Sperrstunde ab 22 Uhr auch zu Silvester: So denken Vorarlberger darüber

Ab sofort gilt für die Gastronomie in Österreich eine Corona-Sperrstunde ab 22 Uhr - auch zu Silvester. Was Vorarlberger dazu sagen.

"Corona gibt es auch vor 22 Uhr"

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in Bregenz gab der Großteil der Befragten an, die frühe Sperrstunde mache für sie kaum Sinn. "Mich persönlich stört es überhaupt nicht, das einzige ist halt, dass die Lokale darunter leiden", meinte eine Vorarlbergerin. Ob man um zehn oder um elf Uhr zumache, mache keinen großen Unterschied, so ein junger Altacher. Diese Meinung vertreten mehrere Umfrageteilnehmer: "Corona gibt es vor 22 Uhr und auch danach", so ein Harderin.