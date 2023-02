Schwarzach: Kleinbus kracht gegen Tunnelportal

Am Mittwochmorgen war der Achrain-Tunnel in Dornbirn für kurze Zeit gesperrt.

Am Mittwoch, 01. Februar 2023 gegen 08.10 Uhr fuhr ein 38-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Firmenfahrzeug in Dornbirn auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Fahrtrichtung Kreisverkehr Dornbirn Nord.