SpendenÃ¼bergabe der Scottish Pipes

Die Faschingsgruppe konnte kürzlich zwei soziale Projekte unterstützen.

„Dies wäre natürlich ohne großzügige Sponsoren nicht möglich. Herzlichen Dank an alle, die sich für die gute Sache engagiert haben“, so der Dank an alle Förderer. 2020 findet das Fußball-Turnier am 11. Juli am Sportplatz zum 6. Mal in Folge statt und mit dem Erlös werden auch in diesem Jahr wieder soziale Projekte in der Kummenbergregion unterstützt. MIMA