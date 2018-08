Spende an die AfD? Das sagt Felix Baumgartner

Das Buch einer AfD-Aussteigerin sorgt derzeit für Wirbel. So wird auch angedeutet, dass Felix Baumgartner für die AfD spendete. Der dementiert - und droht mit einer Klage.

Das Buch “Inside AfD”, geschrieben von der AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber, sorgt derzeit für reichlich Wirbel. So auch in Österreich: In einer Passage spricht Schreiber über Spender der AfD. Sie erklärt, es hätten viele Menschen ihre Geldbörse geöffnet, um der AfD zu helfen.