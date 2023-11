Spektakuläre Verfolgungsjagd: Champagner im Wert von 600.000 Euro gestohlen

Nach dem Diebstahl von zwei Lastwagen voller Champagner der Luxusmarke Moët & Chandon startete die französische Polizei eine rasante Verfolgungsjagd.

Im Herzen der berühmten Champagne-Region Reims in Frankreich, wurden zwei Transporter gestohlen, die mit Champagner-Flaschen der renommierten Marke Moët & Chandon beladen waren. Der Gesamtwert des Diebesguts belief sich auf beeindruckende 600.000 Euro.

Rasante Verfolgungsjagd

Dank in den Lastwagen installierten Peilsendern konnte die Polizei die Position der gestohlenen Fahrzeuge schnell ermitteln. Die Verfolgung begann auf der Autobahn A4 zwischen Reims und Paris und erstreckte sich über mehr als hundert Kilometer. In den frühen Morgenstunden des Samstags endete die Jagd in der Nähe von Pontault-Combault, etwa 20 Kilometer von Paris entfernt. Während der Verfolgung versuchten die Diebe, die Polizei durch plötzliche Ausweichmanöver abzuschütteln.