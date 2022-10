Spektakuläres 3:3-Heimremis für Lustenau gegen Rapid

Nach insgesamt drei Treffern in der Nachspielzeit trennten sich die Lustenauer Austria und Rapid Wien am heutigen Abend mit einem 3:3.

Für die Lustenauer Austria galt es heute im Heimspiel gegen Rapid Wien wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Doch auch der Rekordmeister wollte nach dem dem schwachen Saisonstart inklusive Trainerwechsel einen Schritt nach vorne machen. Die Gäste waren es dann auch, die zu Beginn den Ton angaben, ohne aber zwingend zu werden. Die Lustenauer kamen offensiv kaum zur Geltung, gingen in der 35. Minute aber dennoch in Führung. Nach einem Eckball sorgte Surdanovic per Kopf für das überraschende 1:0. Da eine weitere gute Chance vor der Pause von Schmid nicht konsequent genug ausgespielt wurde, blieb es zur Pause beim 1:0.

Goldenes Händchen bringt Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit war Rapid tonangebend und erspielte sich einige Möglichkeiten. Eine davon führte in der 59. Minute zum verdienten Ausgleich durch Burgstaller. Kurz darauf wechselte Trainer Mader Teixeira ein und hatte damit ein gutes Händchen. Denn der Angreifer sorgte wenige Sekunden später (66.) nach Schmid-Vorlage für das 2:1. Die Lustenauer verteidigten nun höher und hielten die Rapidler weiter weg vom eigenen Tor. Dennoch kamen die Gäste in der 79. Minute durch Pejic zum vermeintlichen Ausgleich. Der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition von Burgstaller dank des VAR aber aberkannt.

Spektakuläre Nachspielzeit

In der 81. Minute hatte Guenouche die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an der Latte. Die Lustenauer standen sehr stabil, doch Rapid kam in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich. Guido Burgstaller sorgte per Kopf für das 2:2 aus Lustenauer Sicht. Doch das war noch nicht alles - nach einer leichten Berührung von Verteidiger Dibon gab es Elfmeter, der trotz VAR gegeben wurde. Teixeira ließ sich in der 97. Minute nicht zweimal bitten und sorgte souverän für das 3:2 und somit für den wichtigen Heimsieg. Der Jubel in Lustenau verstummte jedoch erneut, denn Zimmermann gelang in der 10. Minute der Nachspiel der erneute Ausgleich.

Somit trennten sich die Austria aus Lustenau und Rapid Wien nach einem spannenden und vor allem in der Schlussphase spektakulären Spiel mit einem 3:3-Unentschieden.

