Spektakulärer Sicherheitstag war Publikumsmagnet

Buch. Rund 100 Einsatzkräfte zeigten Können mit eindrücklichen Schauübungen.

Das Dorfzentrum der Kleingemeinde avancierte kürzlich zur Blaulichtarena, konnten hunderte Interessierte bei Kaiserwetter die Arbeit mehrerer Einsatzkräfte hautnah miterleben. Bereits am Vormittag sorgte der Brand im Keller der Volksschule für ein Großaufgebot der Blaulichtorganisationen. Obwohl Übungsleiter Edwin Flatz im Vorfeld die Schülerinnen und Schüler auf die Großübung vorbereitete, war die Aufregung dann doch spürbar, da eine Evakuierung durch den verrauchten Gang nicht mehr möglich war. Während die Rettung der Kinder über das Fenster erfolgte, rückten die Atemschutztrupps der Wehren Buch und Lauterach zum Innenangriff vor. Hilferufe ertönten aber auch aus den Wohnungen im Obergeschoss der Schule, was den Steiger der Feuerwehr Wolfurt auf den Plan rief.

Trotz den facettenreichen Aufgabenstellungen behielt der Bucher Kommandant und Einsatzleiter Daniel Eberle beim Einsatzleitfahrzeug (OF Wolfurt) den Überblick, der auch bei der Umsetzung des Personenleitsystems (PLS) eine zentrale Rolle spielte. Das Prozedere selbst verlief bravourös. Mit dem erforderlichen Informationsaustausch und der entsprechenden Kennzeichnung konnten alle Kinder an dem von der Rotkreuz-Ortsstelle Buch betreuten Sammelplatz, der Polizeiinspektion Wolfurt und nachfolgend an die Eltern übergeben werden. Spontanität bewiesen die Lehrkräfte, die sich aktiv beim sonntäglichen „Einsatz“ einbrachten.