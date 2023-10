Spektakuläre Bohrung für Grundwasserbrunnen

Hörbranz. Infrastrukturprojekt steigert Versorgungssicherheit mit Trinkwasser auf Jahrzehnte.

Etwa vor einem Jahr gab die Gemeindevertretung grünes Licht für den grundlegenden Ausbau der Trinkwasserversorgung. Das von Bund und Land geförderte Großprojekt hat ein Investitionsvolumen von rund 6,50 Mio. Euro und sieht den Neubau des in die Jahre gekommenen Pumpwerks am Straußenweg vor. Zudem werden einige Transportleitungen dem Stand der Technik angepasst. „Für die künftige Versorgungssicherheit mit dem wertvollsten Lebensmittel – dem Wasser – ist der Neubau eines leistungsstarken Pumpwerks von großer Bedeutung“, bringt es Bürgermeister Andreas Kresser auf den Punkt. Auch klimatische Veränderungen und ein Rückgang bei den Schüttmengen der Quellen am Pfänderhang in Trockenphasen machen die Pumperkerneuerung notwendig.