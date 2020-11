Spaziergängerin von Hund gebissen

Kennelbach - Auf der alten Wälderbahnstraße wurde am Sonntag eine 28-jährige Spaziergängerin von einem Hund gebissen.

Am Sonntagnachmittag spazierte eine 28-jährige Frau mit ihrem Lebensgefährten auf der alten Wälderbahnstraße in Richtung Langen. Im Bereich des ersten Tunnels in Kennelbach begegneten die Spaziergänger einem etwa 30-jährigen Mann mit dessen Hund (angeblich Rottweiler-Mischling).