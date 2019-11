Spatenstich für Schlussetappe

Mit dem Spatenstich an der ÖBB-Haltestelle Hard-Fußach wurde heute der offizielle Startschuss für die Schlussetappe des nahverkehrsgerechten Ausbaus und der Attraktivierung des Abschnittes Lustenau – Lauterach gegeben.

Seit über 15 Jahren arbeiten das Land Vorarlberg, die ÖBB , und die Anrainergemeinden an der Verbesserung der Verbindung St. Margrethen – Lauterach. Nun geht der letzte Abschnitt sozusagen in die Zielgerade. Dabei stehen vor allem die nahverkehrsgerechte Ausgestaltung und der zweigleisige Streckenausbau zwischen Hard und Lauterach im Mittelpunkt, weiters aber auch der Bau einer neuen Haltestelle Lauterach West sowie der Umbau der Haltestelle Hard-Fußach.

Der heutige, symbolische Spatenstich an der ÖBB-Haltestelle Hard-Fußach markiert den Start der Hauptarbeiten.

Hauptarbeiten für den letzten Streckenabschnitt starten

In einem ersten Projektabschnitt wurden in den Jahren 2010 bis 2013 die Rheinbrücke neu errichtet und der Hochwasserschutz modernisiert.

Im Anschluss an diesen wichtigen Abschnitt haben die ÖBB, gemeinsam mit dem Land Vorarlberg und der Marktgemeinde Lustenau, den Lärmschutz an der Bestandsstrecke von der neuen Rheinbrücke bis zum Ende des Bahnhofs Lustenau angepasst.

Neue moderne und barrierefreie Haltestellen

Mit dem Umbau der Haltestelle Hard-Fußach sowie der Errichtung der neuen Haltestelle Lauterach West wird die Barrierefreiheit an Vorarlbergs Bahnhöfen weiter ausgebaut. Neue Randbahnsteige mit je 160 Metern Länge sorgen für einen stufenlosen Einstieg in die Nahverkehrszüge. Die Bahnsteige beider Haltestellen sind künftig über neue Personenunterführungen mit zwei Liftanlagen barrierefrei erreichbar. Weiters werden die Haltestellen mit Informationsmonitoren sowie taktilen Leitsystemen für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet. An der Haltestelle Hard-Fußach werden 23 PKW-Stellplätze, drei Stellplätze für Kurzparker und zwei PKW-Stellplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität errichtet.