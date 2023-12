Spaß zur Festzeit: Familienspiele zu Weihnachten

Um die nahende Weihnachtszeit etwas abwechslungsreicher, origineller oder einfach besinnlicher zu gestalten, stehen zahlreiche Weihnachtsspiele zur Auswahl.

Gewürze-Raten

Sammeln Sie alle weihnachtlichen Gewürze aus Ihrer Küche, darunter Zimt, Nelke, Kardamom, Anis oder Lebkuchengewürz. Derjenige, der an der Reihe ist, wird mit verbundenen Augen ausgestattet. Halten Sie ihm eines der Gewürze unter die Nase, lassen Sie ihn schnuppern und raten. Die Person mit den meisten richtigen Antworten erhält zum Abschluss eine kleine Belohnung, zum Beispiel einen (Kinder-)Punsch, in dem genau diese Gewürze zu finden sind.

Lebkuchenspiel

In diesem Spiel können Sie und Ihre Familie so viele Lebkuchen essen, wie Sie schaffen – allerdings unter bestimmten Bedingungen. Erforderlich sind Lebkuchen, Messer und Gabel, ein Würfel sowie Mütze, Schal und Handschuhe. Setzen Sie sich alle gemeinsam an einen Tisch. Nacheinander wird gewürfelt. Wer eine Sechs würfelt, darf sich schnell Mütze, Schal und Handschuhe anziehen und mit Messer und Gabel den Lebkuchen genießen. Würfelt in dieser Zeit ein anderer Spieler eine Sechs, kann dieser sich die Utensilien schnappen und weiteressen. Das Spiel kann so lange fortgesetzt werden, bis alle satt sind oder keine Lebkuchen mehr übrig sind.