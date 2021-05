Spargel- und Erdbeerzeit in der „Genusskiste“ im Obsthof Leiblachtal in Hörbranz

Hörbranz. Die Spargelschälmaschine ist in der „Hörbranzer Genusskiste“ zur Spargelzeit natürlich das besondere Highlight. Denn die Leiblachtaler haben „ihren Obsthof“ und seine Angebote längst entdeckt.

Mitten im Obsthof in der Hörbranzer Salvatorstraße hat sich die „Genusskiste“ eingerichtet. Und sie wurde zu Pfingsten wieder einmal regelrecht gestürmt. Spargel und Erdbeeren aus dem Bodenseeraum sind die derzeit saisonal begehrten Angebote. Ob Hofspargel, Spargel Klasse 1 oder Grüner Spargel, mit der praktischen Spargelschälmaschine wird „das Spargelschälen“ leicht gemacht.

Man setzt man auf Regionalität beim Zukauf der Produkte von österreichischer oder deutscher Seite und auf Handarbeit in der Herstellung. Zu den verschiedensten Delikatessen gehören auch Fruchtsäfte aus eigener Pressung, Sirupe und Marmeladen, feinster Fruchtaperitif, Teigwaren, Gewürze, hochwertige Öle, hausgemachter Balsamessig, verschiedenste Senfkreationen, edle Tropfen sowie saisonale Deko-Artikel, Accessoires oder Geschenkideen. Ein vielfältiges Angebot für Genießer und Entdecker!

Geöffnet ist die „Genusskiste“ in der Salvatorstraße 2 in Hörbranz von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 16 Uhr – T 05573 200 91 oder www. Genusskiste.cc