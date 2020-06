Spannung vor den Titelkämpfen im Golf in Braz

Mehrere Favoriten bei den Herren und Frauen kämpfen um Platz eins

Bei den am Samstag und Sonntag in Braz geplanten Golf-Landesmeisterschaften gehen mit einer Ausnahme alle Topsspieler des Landes an den Start. Einzig der 16-jährige Michael Rauscher (Rankweil) spielt auf einem anderen Turnier. Bei den Damen gehen mit Janika Rüttimann, Julia Unterweger und Chantal Düringer im ersten Flight jene drei Damen auf die erste Runde, die wohl den Titel unter sich ausmachen werden. Bei den Herren ist das Spitzenfeld deutlich breiter geworden. Neben Pro Michael Vonbank (Braz) darf sich fast ein Dutzend weiterer Spieler Hoffnungen auf den Titel machen, endscheiden wird die Tagesform.



Die Titelkämpfe beginnen am Samstag um 8 Uhr in Braz. In der ersten Runde starten die Teilnahmer in der Reihenfolge ihres Handicaps. Am Sonntag ab 8 Uhr wird die Finalrunde gespielt. Die Startreihenfolge ist das gestürzte Klassement vom Samstag. Die besten Spieler werden erst am Ende des Feldes abschlagen, die Sieger werden am Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr feststehen.



Ein Livescoring ist auf den folgenden Internetseiten zu finden:

https://gc-bludenz-braz.at und http://www.vgv-golf.at



Startliste: https://www.golf.at/golfclubs/turniersuche/gc-bludenz-braz/803/vgv-landesmeisterschaften-alle-klassen/2020-515/startzeiten