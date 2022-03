Spannung vor dem Auftritt von SW Bregenz in Röthis

Die Bodenseestädter könnten mit acht Neuen im Auswärtsspiel im Vorderland auflaufen.

Der Ticker mit Daten vom Spiel SC Röthis vs SW Bregenz

Mit großer Spannung wird der erste Auftritt einer völlig neuformierten Mannschaft von SW Bregenz im Auswärtsspiel beim heimstarken SC Röthis am Sonntag um 14 Uhr erwartet. Die Schwarz-Weißen könnten gleich mit seinen acht neuen Spielern, darunter die vier Brasilianer Reinaldo, Yuri Gomes, Vinicius Gomes und Uelder Barbosa, auflaufen. „Wir wissen, dass viel Qualität in der neuen Mannschaft steckt, aber die Wahrheit liegt auf dem grünen Rasen. Röthis ist aber sicher nicht zu unterschätzen, dafür gilt es die richtigen Lösungen zu finden. Die Stimmung in unserer Truppe ist hervorragend“, sagt SW Bregenz Sportchef Predrag Zivanovic.

Die Bodenseestädter wussten schon in der Testphase zu überzeugen, aber Vorbereitung und Meisterschaft sind bekanntlich zwei Paar Schuhe. Der Konkurrenzkampf im Lager der Bregenzer ist voll entbrannt. 22 Spieler plus drei Tormänner umfasst der Kader von Trainer Roman Ellensohn. In Röthis müssen sogar aufgrund der großen Personaldecke ein paar Kicker auf der Tribüne Platz nehmen. Einzig Innenverteidiger Serhan Arslan ist wegen einem Bänderriss im Knöchel nicht einsatzbereit. Nach seiner monatelangen schlimmen Verletzung wird Kruno Basic erstmals für Bregenz in einem Meisterschaftsspiel zwischen den Pfosten stehen. Die Erwartungshaltung in Bregenz ist groß. Röthis plagen personelle Schwierigkeiten. Neuzugang Alen Burzic zog sich im zweiten Test einen Kreuzbandriss zu und wird das gesamte Frühjahr nicht zur Verfügung stehen. Leander Christof kann wegen Knieproblemen mehrere Wochen nicht spielen. Die Vorderländer hoffen auf das Sturmduo Renan Peixoto Nepomuceno und Eigenbau Marco Wieser.