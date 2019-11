Spannung vor CDU-Bundesparteitag in Leipzig

In Deutschland beginnt die CDU Freitagvormittag mit ihrem zweitägigen Bundesparteitag in Leipzig. Mit Spannung werden die Rede der intern unter Druck stehenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die angekündigte Antwort des Wirtschaftspolitikers Friedrich Merz erwartet. Merz war Kramp-Karrenbauer bei der Vorsitzendenwahl knapp unterlegen und gilt als Konkurrent um die Kanzlerkandidatur.

Zunächst ist ein Ökumenischer Gottesdienst in der Nikolaikirche geplant, einem Zentrum der friedlichen Revolution in der DDR. Merz wird als Delegierter in der Aussprache über die Rede Kramp-Karrenbauers das Wort ergreifen. Außerdem geplant ist die Wahl einer Vizevorsitzenden in der Nachfolge von Ursula von der Leyen, die als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel wechselt. Kandidatin ist die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher.