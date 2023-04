Spannung in Salzburg vor Landtagswahl

Am 23. April wählt Salzburg einen neuen Landtag. Aktuell wird das Bundesland von einer Dreier-Koalition aus ÖVP, Grünen und NEOS regiert.

Die Salzburg-Wahl im Liveticker

Erstmals werden am Wahltag acht wahlwerbende Gruppen landesweit auf dem Stimmzettel stehen. Neben den fünf Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS haben auch die KPÖ Plus und zwei Listen aus dem Lager der Impfkritiker und Corona-Maßnahmen-Gegner - "Wir sind Salzburg" (WIRS) und die "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG) - ihre Wahlvorschläge eingebracht.

Die ÖVP, die 2018 mit Kurz'schem Rückenwind aus dem Bund auf 37,8 Prozent kam, stellt fünf der sieben Regierungsmitglieder, Grüne und NEOS je eines. Die Volkspartei ist die klar dominante Kraft im Land, kämpft aber mit der in die Krise geratenen Bundes-ÖVP und der allgemeinen Krisenstimmung. Schon bevor Energiepreise und Inflation in die Höhe schnellten, war etwa Wohnen in Salzburg immer schwerer leistbar geworden. Dazu kommen Versäumnisse in der Raumordnungs-, Klima- und Verkehrspolitik - auch wenn man zuletzt entgegensteuern zu versuchte.