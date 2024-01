Spannende Wälder-Schülerliga

Heuer schaffte die Mittelschule Egg den Sieg beim Schul-Hallenturnier.

Die jährliche Fußball-Meisterschaft im Rahmen der Sparkasse Schülerliga gehört seit Jahrzehnten zu den Höhepunkten im Schulalltag der jungen Fußballspieler. Auch im Bregenzerwald. wird an den Schulen das ganze Jahr über gerne dem runden Leder nachgejagt. Während der Winterpause treffen sich die Auswahlen der Bregenzerwälder Mittelschulen traditionell zu einem gemeinsamen Hallenturnier. Dieses Jahr fand dieser Futsal-Hallencup in Alberschwende statt. Nach einem überaus spannenden Turnierverlauf und nur einem Gegentor aus sechs Spielen setzten sich am Ende die Spieler der Mittelschule Egg verdient gegen ihre Kollegen aus den Mittelschulen Doren, Bezau, Lingenau, Alberschwende, Hittisau und Au durch und erhielten den begehrten Siegerpokal, der so wie die frischen Faschingskrapfen für jeden teilnehmenden Spieler von der Sparkasse Egg gesponsert wurde. Somit vertritt das Team von Betreuer Walter Moosbrugger den Bregenzerwald bei der Futsal-Landesmeisterschaft, die am 14. Februar in der Bregenzer Schendlingerhalle über die Bühne geht.