Spannende Einblicke in die Vergangenheit

Prof. Ludwig Bertel dokumentiert und kommentiert am 8. März in seiner Ausstellung 75 Jahre Kriegsende.

Langenegg. Als junger Mann hat Ludwig Bertel die letzten beiden Jahre des 2. Weltkriegs bei der Kriegsmarine verbracht. Seine Erfahrungen und Erlebnisse in dieser Zeit hat er bereits damals in über 50 Ölkreidebildern und Bleistiftzeichnungen verarbeitet. Diese Bilder werden am Sonntag, 8. März, 14 Uhr erstmals im Dorfsaal Langenegg öffentlich ausgestellt, in die Kriegsentwicklung dieser Jahre eingeordnet und von Ludwig Bertel persönlich erläutert. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.