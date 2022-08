Spanischer Stausee fast komplett ausgetrocknet

Mehrere Regionen Spaniens werden derzeit von heftigen Waldbränden geplagt. In Malaga gibt es ein anderes Problem: Hier trocknen die Seen aus.

La Vinuela ist ein idyllischer Ort in der beliebten spanischen Urlaubsregion Malaga und normalerweise ein von Touristen gerne angesteuertes Reiseziel. Eine Attraktion: Der große Stausee. Von diesem sieht man im Moment jedoch nichts mehr - wie so viele Regionen in Europa ist auch Malaga von einer schlimmen Dürre betroffen. Die Bilder sind krass: Boote und Stege, die normalerweise im Wasser dümpeln, liegen auf rissigen Erdhaufen, die Vegetation ist kaputt. Man kann nur hoffen, dass sich auch hier bald Besserung einstellt!