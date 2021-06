Spanien und Schweden mit torlosem Remis

Die Partie der Gruppe E in Sevilla war die erste Nullnummer bei dieser Europameisterschaft.

Zum Abschluss des heutigen EM-Spieltags trafen in Sevilla Spanien und Schweden aufeinander. Das Team von der iberischen Halbinsel war dann von Beginn weg auch spielbestimmend, von den Schweden war außer Defensivarbeit nur wenig zu sehen.

Die beste Gelegenheit auf den Führungstreffer hatte dann Leipzig-Akteur Olmo, Keeper Olsen verhinderte mit einer tollen Parade das 0:1 für seine Mannschaft (16.). Die Partie verlief auch weiterhin nur in eine Richtung, in Minute 23 verfehlte Koke mit seinem Schuss das gegnerische Gehäuse nur knapp.

Morata ließ dann auch noch eine hundertprozentige Chance aus, der Angreifer konnte die Kugel aber auch nicht im Tor unterbringen (38.). Beinahe hätten sich die ausgelassenen Möglichkeiten gerächt, denn beim einzigen Angriff der Schweden hatten die Hausherren das Glück auf ihrer Seite. Isak kam im Strafraum zum Abschluss, der Klärungsversuch von Llorente landete am Pfosten (41.). So ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.