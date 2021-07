Spanien setzt sich erst im Elfmeterschießen durch

Überlegene Spanier sichern sich Halbfinaticket, im Elferschießen versagen den Schweizern die Nerven.

Frühe spanische Führung

Das Team von der iberischen Halbinsel begann dominant und mit viel Ballbesitz. Resultierend daraus war die frühe Führung für die Enrique-Elf. Nach der ersten Ecke der Partie zog Alba von der Sechzehnergrenze ab, der Schuss wurde von Zakaria abgefälscht und war schließlich unhaltbar für Sommer. In der Offensive war in den Eidgenossen so gut wie gar nichts zu sehen, so ging es mit dem knappen 1:0 in die Halbzeitpause.