Spanien ohne Furcht gegen Russland - "Wir haben einen klaren Plan"

Vor dem WM-Achtelfinale fürchtet sich Spanien weder vor Gegner Russland noch vor einer wilden Kulisse oder der miesen Statistik.

“Statistiken sind da, um gebrochen zu werden”, sagte Nationaltrainer Fernando Hierro am Samstag in Moskau. Spanien gelang es trotz vieler Anläufe bisher nie, bei Welt- oder Europameisterschaften im Fußball die Heimmannschaft zu bezwingen. “Wir sollten nicht in die Vergangenheit schauen. Es geht um das Spiel an diesem Sonntag, der Rest ist unwichtig”, sagte der Coach.