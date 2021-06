Spanien nach Torfestival im Achtelfinale - Schweden holt Gruppensieg

Nach zwei Remis zum Turnierstart steht Spanien durch den klaren 5:0-Sieg gegen die Slowakei im Achtelfinale. Den Gruppensieg sicherte sich jedoch Schweden dank eines Last-Minute-Sieges gegen Polen.

Vor dem letzten Spieltag der Gruppe E stand überraschend nur Schweden bereits als Aufsteiger ins Achtelfinale fest. Den anderen Fix-Platz machten sich die Slowakei, Spanien und Polen aus. Vor allem der große Gruppenfavorit Spanien stand dabei im direkten Duell mit der Slowakei unter Druck.

Eigentor bringt Spanien auf Kurs

Im Duell Spanien gegen die Slowakei gab es nach einem Foul an Koke bereits nach 11 Minuten Elfmeter. Doch wie schon Moreno gegen Polen vergab auch Morata seinen Versuch. In der 30. Minute brachte ein schwerer Fehler von Dubravka Spanien dann in Führung: nach einem Latten-Schuss wollte der Torhüter den Ball über das Tor lenken, schlug sich den Ball jedoch zum 0:1 ins eigene Tor. Spanien kontrollierte das Duell weiterhin und erhöhte durch Laporte kurz vor der Pause per Kopf auf 2:0.

EURO: Spanien vs. Slowakei



















































EURO: Spanien vs. Slowakei © APA

Spanien in Spiellaune

Kurz nach der Pause machte der heute statt Olmo aufgebotene Sarabia nach Alba-Vorarbeit das 3:0 und sorgte so für die frühe Entscheidung. In der 66. Minute ging das Toreschießen weiter, als der eingewechselte Ferran Torres mit seinem ersten Ballkontakt per Hacke auf 4:0 stellte. Fünf Minuten später brachte das nächste Eigentor durch Kucka das 5:0. Dank diesem hochverdienten Kantersieg steht Spanien als Gruppenzweiter im Achtelfinale, wo Kroatien wartet. Für die Slowakei ist das Turnier beendet.

Schweden holt sich den Gruppensieg

Schweden erwischte gegen Polen den perfekten Start und ging bereits nach zwei Minuten durch Leipzig-Legionär Forsberg mit 1:0 in Führung. In der 17. Minute hatte auf der anderen Seite Lewandowski gleich doppelt Pech, als er innerhalb einer Szene zweimal an der Latte scheiterte. Ansonsten waren die Polen sichtlich bemüht, die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor fehlte jedoch größtenteils. So ging es mit dem 1:0 für Schweden in die Pause.

Polen kämpft bis zum Schluss

Auch die zweite Halbzeit begann für die Schweden nahezu perfekt - und erneut war Forsberg der Torschütze (59.). Doch die Polen gaben sich noch nicht geschlagen und kamen praktisch im Gegenzug durch Lewandowski zum 2:1-Anschlusstreffer (61.). Der vermeintliche Ausgleich durch Swierczok nur vier Minuten später wurde aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Der Ausgleich gelang den Polen in der 84. Minute aber doch noch, als Lewandowski nach einer Flanke problemlos das 2:2 erzielte.

Den dritten Treffer, den Polen dringend benötigt hätte, gelang in der Nachspielzeit aber Schweden durch Claesson. Durch diesen Erfolg sicherte sich Schweden den Gruppensieg. Polen verabschiedet sich mit nur einem Punkt aus dem Turnier.



