Spätsommer kommt nach Vorarlberg zurück

Zum Wochenende soll das Thermometer nochmals sommerliche Temperaturen anzeigen.

Schon am Donnerstagnachmittag soll das Thermometer auf bis zu 24 Grad klettern. Der Himmel bleibt fast wolkenlos, auch Wind dürfte kein Thema sein.

Ähnlich schön geht es am Freitag weiter. Nur wenige, dünne Federwolken ziehen in der Früh noch über den Himmel. In der Früh könnte es zwar herbstlich frisch sein, über den Tag sind bis zu 25 Grad möglich.