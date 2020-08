EL: Später Treffer besiegelt LASK-Niederlage

Der LASK verabschiedet sich trotz guter Leistung mit einer 1:2-Niederlage bei Manchester United aus der Europa League. Auch der VfL Wolfsburg scheidet nach dem 0:3 bei Schachtjor Donezk aus.

Nach dem klaren 0:5 vor der Corona-Pause in Linz ging es für den LASK heute im Rückspiel bei Manchester United darum, sich mit einer guten Leistung aus der Europa League zu verabschieden.

Nach dem klaren Ergebnis im Hinspiel wechselte United-Trainer Solskjaer erwartungsgemäß durch und setzte unter anderem Martial, Rashford und Fernandes auf die Bank. Dem LASK war hingegen von Beginn weg anzumerken, dass man hierher gekommen war, um zu gewinnen. Andrade und Wiesinger hatten bereits in der 10. Minute zweimal die Chance zur Führung. Auch in weiterer Folge waren die Gäste das aktivere Team - ein Treffer wollte bis zur Pause dennoch nicht gelingen und es ging mit dem 0:0 in die Kabinen.