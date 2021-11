Späte Tore im Derby auf der Gastra, DSV in Langenegg ohne Sieger, SW vs Lauterach

Zweimal Derbytime und ein Spiel in Bregenzerwald stehen am letzten Spieltag in der Eliteliga an.

Der Liveticker mit Daten vom Vorderlandderby Rankweil vs Röthis

„Außerhalb des Spielfeld pflegen beide Nachbarschaftsvereine eine enge Freundschaft. Aber für 90 Minuten gibt es keine Geschenke. Wir wollen als beste Amateurmannschaft im Oberland überwintern. Auch die Erfolgsserie gilt es zu verlängern. Doch Röthis ist ein sehr unangenehmer Gegner und meine Elf hat viel Respekt. Trotz allem gilt es den sportlichen Mega-Herbst noch zu versüssen“, sprach RW Rankweil Trainer Stipo Palinic Klartext. Im Vorderlandderby geht es am Samstag um 14 Uhr auf der Rankweiler Gastra nicht nur um die Ehre auch um die Nummer eins im Oberland im Unterhaus. Ein Offensivspektakel wird dabei den vielen Zuschauern garantiert. Die Torfabrik Rankweil setzt auf das Quartett Fabian Koch (20 Tore), Matthias Flatz (7 Tore), Matthias Bechter (6 Tore), Timo Wölbitsch (5 Tore). 38 von bisher 43 geschossenen Treffern der Rankler geht auf das Konto der vier Leistungsträger. Aber auch Röthis stellt mit Renan Peixoto Nepomuceno (14 Tore) und Marco Wieser (10) ein torgefährliches Duo und sind das drittbeste Team im Angriff. Rankweil hat zuletzt drei Siege und zwei Remis eingefahren und strotzt nur so von Selbstvertrauen. Die Gastra ist mit vier Erfolgen und einem Unentschieden bei zwei Niederlagen eine Festung. Die Statistik spricht für Rot-Weiß: Aus den letzten zehn direkten Partien gewann Rankweil sieben Mal, dreimal gab es ein Remis, nur einmal setzte sich Röthis durch. Vor dem Anpfiff trennen den Vierten Rankweil und den Fünften Röthis nur zwei Zähler. Im Vorderlandderby werden Kleinigkeiten entscheiden. Fraglich sind die wichtigen Mittelfeldspieler Deniz Erkan (RW/32) und Julian Mair (27/Röthis).

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Rotenberg vs Dornbirner SV

Mehr verletzte Spieler als Zuschauer als auf dem Spielfeld

Das Duell der Tabellennachbarn vom Siebenten Rotenberg und dem Sechsten Dornbirner SV steht ganz im Zeichen von großen personellen Sorgen. Sowohl die Wälder als auch die Haselstauder müssen seit vielen Wochen vermehrt auf 1b- bzw. auch auf Unter-18-Kicker zurückgreifen. Rotenberg tun die Ausfälle von Elvis Alibabic (28), Gil (36), Marcel Maldoner (30) und Marc Nussbaumer (21) verdammt weh, die Haselstauder müssen eine gesamte Mannschaft ersetzen. Zudem sind in den letzten 90 Minuten in diesem Jahr auch die Comebacker Julian Erhart und Paul Hartmann (beide berufliche Gründe) nicht einsatzbereit. Der Dornbirner SV wartet schon sechs Partien in Folge auf ein Erfolgserlebnis. Die Wälder wollen nach der 0:1-Niederlage in Röthis eine neue Serie starten.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SW Bregenz vs FC Lauterach

Versöhnlicher Abschluss der zwei größten Enttäuschungen

Es steht zweifelsfrei schon länger fest: SW Bregenz und Lauterach sind bislang weit hinter ihren Erwartungen geblieben. Im emotionsgeladenen Nachbarschaftsduell geht es noch um einen halbwegs versöhnlichen Abschluss am Ende des Jahres. Das Aufeinandertreffen der punktgleichen Tabellennachbarn Neunter und Achter wird höchstwahrscheinlich kein torreiches Match werden. Bregenz stellt mit neunzehn Treffern aus sechzehn Partien nur den zehntbesten Angriff in der Eliteliga, Lauterach hat gerademal drei Tore mehr geschossen als die Schwarz-Weißen. Allerdings sind beide Traditionsvereine zuletzt im Aufwind. Bregenz hat ein Sieg und ein Remis auf der Habenseite, Lauterach holt neun Zähler aus fünf Begegnungen. „Wir haben trotz den vielen Absenzen mehr an Qualität im Kader zu bieten und wollen mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause“, sagt SW Bregenz Coach Roman Ellensohn (38). Der letzte volle Erfolg der Bregenzer liegt schon mehr als drei Jahre zurück. Am 28. Juli 2018 gewann Bregenz mit 4:1 gegen Lauterach. Vier der letzten sechs direkten Spiele endeten mit einer brüderlichen Punkteteilung. Neben den vielen Langzeitverletzten bangt man im Lager von Bregenz um den Einsatz von Vinicius Gomes Maciel (29), Uelder Barbosa Mendes (31) und Innenverteidiger Serhan Arslan (22). Lauterach kommt mit breiter Brust in die Vorarlberger Landeshauptstadt. „Wer am Ende einer langen ersten Saisonhälfte mehr Kraftreserven auf den Platz bringt wird sich als Sieger feiern lassen“, weiß Lauterach Coach Peter Jakubec (54) das Erfolgsrezept. Besonders Aleksej Martinovic (21), Dennis Kloser (30) und Christoph Fleisch (38) werden sich gegen ihren Exklub Bregenz ins Zeug legen. Im Frühjahr gibt es nochmals zwei heiße Nachbarschaftsduelle, aber dann geht es wirklich ans Einsgemachte und den Verbleib in der Eliteliga.

FUSSBALL IN VORARLBERG

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

19. Spieltag

Zima FC Rotenberg – Emma&Eugen Dornbirner SV 1:1 (1:1)

Sportplatz Langenegg, 14 Uhr, SR German Böckle Hinspiel: 2:4 Livestream VN.at

FC RW Rankweil – SC Röfix Röthis 1:1 (0:0)

Gastra, 14 Uhr, SR Elvedin Crnkic Hinspiel: 4:2 Livestream VN.at

SW Bregenz – Intemann FC Lauterach Samstag