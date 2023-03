Späte Niederlage für den FC Dornbirn gegen Rapid II

Der FC Dornbirn musste sich der zweiten Mannschaft von Rapid Wien zu Hause knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Der FC Dornbirn hatte heute die zweite Mannschaft von Rapid Wien zu Gast und wollte gegen einen Tabellennachbarn unbedingt drei Punkte holen. Nachdem zunächst Stefanon, Santin und Balotelli den Ball nicht im Tor unterbrachten, gingen die Gäste aus Wien in der 14. Minute durch Tobias Hedl mit 1:0 in Führung. Auch in weiterer Folge hatten die Hausherren durchaus Chancen auf einen eigenen Treffer. Doch die sich bietenden Möglichkeiten wurden nicht genutzt und es ging mit dem knappen Rückstand in die Pause.

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Beide Teams hatten ihre Torchancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. In der 67. Minute wurde dem FC Dornbirn ein Elfmeter zugesprochen, den Balotelli zum Ausgelich nutzen konnte. Doch wirklich Schwung wurde aus diesem Tor nicht mitgenommen und so waren es in der 83. Minute erneut die Rapidler, die durch Schwarz das 1:2 erzielten. Da in der Nachspielzeit auch die letzte Chance der Dornbirner durch Wieser nicht genutzt wurde, kassierten die Rothosen am Ende eine knappe Niederlage.