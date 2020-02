Sozialsprengel-Mitarbeiter im Mittelpunkt

Reger Austausch und gemütliches Beisammensein beim Neujahrsempfang des Sozialsprengels Vorderwald.

„Der Sozialsprengel Vorderwald ist wie eine große Familie, die sich unter dem Slogan ‚Den Menschen im Auge‘ für Kranke und Hilfsbedürftige in der Region einsetzt“, betonte Obmann Dr. Gebhard Bechter in seiner Begrüßung. „Ihr seid Herz, Hände und Gesicht unseres Sozialsprengels“, bedankte er sich bei den Anwesenden für ihr großes Engagement.

Der Sozialsprengel Vorderwald ist die soziale Kompetenzstelle in der Region, die sich dem Grundsatz verpflichtet, den Menschen im Vorderwald so viel Unterstützung wie nötig und so viel Eigenständigkeit wie möglich zu bieten. Geschäftsführer Bernd Schuster bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ehrenamtlichen Helfern für das hohe Niveau in der Betreuung im Sozialsprengel. In einem kurzen Rückblick ließ er einige Meilensteine des vergangenen Jahres Revue passieren und bot einen interessanten Ausblick auf 2020.