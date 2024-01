Wechsel in der Führung

Zum Jahreswechsel 2024 hat beim Sozialsprengel Leiblachtal eine neue Obfrau die Leitung übernommen. Mit der Lochauerin Andrea Kramer besetzt eine erfahrene und in der Gemeindepolitik bekannte Person die Führungsspitze. Mit den Bürgermeistern der Leiblachtalgemeinden Andreas Kresser (Hörbranz), Frank Matt (Lochau), Wolfgang Langes (Hohenweiler), Nico Flachsenberger (Eichenberg) und Lukas Greussing (Möggers) sowie Beirätin Manuela Sicher bilden sie den Vorstand des übergreifenden Vereins. Andrea Kramer ist selbstständig in der Sozialplanung tätig. Zuvor war sie Geschäftsführerin des Vorarlberger Familienverbandes und 10 Jahre ehrenamtlich in der Gemeindevertretung und im Gemeindevorstand von Lochau aktiv. Auch beim Sozialsprengel Leiblachtal ist Frau Kramer keine Unbekannte, dort war sie vor Elmar Marent schon drei Jahre als Obfrau an der Vereinsspitze. Es ist ihr wichtig sich in der Region zu engagieren und dass im Leiblachtal etwas bewirkt und bewegt wird. Dazu Kramer: „Das breite und umfangreiche Angebot im Sozialsprengel Leiblachtal begleitet die Menschen ihren ganzen Lebenszyklus, von der Geburt bis ins hohe Alter, und steht mit seinen Dienstleistungen, der Erfahrung und dem großen Wissen bereit“. Die neue Obfrau freut sich ihre Fähigkeiten, ihre Kontakte und Erfahrungsschatz im SSL und vor allem in der Region einzubringen. Wichtig war Andrea Kramer auch ihrer Vorgängerin, Susanne Rauch-Zehentner, die ihr Amt aus privaten Gründen am Ende des Jahres 2023 abgegeben hat, für ihre Arbeit und ihr Engagement zu danken. Auch durch den Einsatz und die Leidenschaft von Susanne Rauch-Zehentner ist der Sozialsprengel Leiblachtal und dessen Team mit Peter Halder als Geschäftsführer so gut aufgestellt und bereit für die Zukunft. Frau Susanne Rauch-Zehentner wünscht ihrer Nachfolgerin alles Gute und viel Erfolg bei ihren Aufgaben.