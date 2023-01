Sozialsprengel Leiblachtal unter neuer Führung

Bei der Vorstandssitzung des Sozialsprengel Leiblachtal am 29.12.2022 wurden die Weichen für die neue Vereinsführung im Sprengel festgelegt.

Die letzten neun Jahre seien, so Elmar Marent, auch in der Soziallandschaft Leiblachtal sehr erfolgreich verlaufen. So habe man mit der Einrichtung des Case- und Care Management wichtige Schritte für die Koordinierung gesetzt. Die Beteiligung an der landesweiten „Aktion Demenz“ brachte mehr Bewusstsein der Bevölkerung zu diesem Thema. Gesundheitstage im Leiblachtal, innerorganisatorische Änderungen, der Kauf und Betrieb zweier Rikschas, der gemeinsame Mittagstisch für ältere Frauen und Männer im Tale waren weitere Themen, die erfolgreich umgesetzt werden konnten.