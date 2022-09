Sozialsprengel Leiblachtal (SSL) - Menschen erreichen

„Wir unterstützen dort, wo Hilfe benötigt wird“

Wenn jeden Donnerstag Leonie aus Hohenweiler Renate in Hörbranz besucht, trifft Betreuerin Leonie nicht nur ihre Klientin Renate, sondern dabei treffen sich auch schon fast zwei Freundinnen. Leonie, die Mitarbeiterin des Sozialsprengel Leiblachtals, unterstützt Renate regelmäßig bei Arbeiten im Haushalt, beide gehen zusammen Einkaufen und meistern gemeinsam einen Teil des Alltags. Renate schätzt die Hilfe von Leonie sehr. Dadurch fühlt sie sich ein Stück frei und ist durch die Arbeitsstruktur des SSL selbstständiger und unabhängiger in ihrem Leben. Renate betont, wie wichtig es für sie ist, dass sie in Absprache mit der Einsatzleitung ihre Unterstützungszeiten selbst mitbestimmen und auf ihre Bedürfnisse angepasst, aussuchen und immer wieder ändern kann. Durch die Begleitung der Mitarbeiterin des Sozialsprengel Leiblachtal und durch Unterstützung von Familie und Freunden steht Renate voll und engagiert im Leben.

Für Renate und Leonie waren es jeweils die ersten Einsätze durch und im Sozialsprengel – für beide eine neue Situation in ihren Leben! Im Gespräch merkt man aber gleich, dass beide bestens zusammenpassen und sich gut ergänzen. Die 20-jährige Leonie hat nach einer abgeschlossenen Ausbildung eine neue Herausforderung gesucht und diese im SSL auch gefunden. Schon nach den ersten Schnupperstunden war sie sich sicher, auch als Quereinsteigerin eine „Sinnhafte und Sinnvolle Tätigkeit“ gefunden zu haben. Im Moment plant sie mit Unterstützung des Sozialsprengels die Ausbildung zur Heimhelferin und nutzt die flexiblen Arbeitszeiten, die sie an ihre Lebenssituation anpassen kann.

Zusammengebracht haben Renate und Leonie die Einsatzleiterinnen des Mobilen Hilfsdienst MOHI, Sophie und Nadja. Schon beim persönlichen Erstgespräch mit den Klienten, bei dem auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse eingegangen wird, überlegen beide, wer von ihren über 30 Mitarbeiterinnen am besten eingesetzt werden kann. Wie bei Renate und Leonie, die seitdem ein eingespieltes Team bilden. Dazu Leonie: „Man nimmt am Leben der Klienten teil und trotz aller Professionalität können eigene Beziehungen entstehen; außerdem bekommt man einen anderen Blickwinkel auf Pflege und Begleitung“. Weiter stellen die Einsatzleiterinnen Kontakte zu notwendigen Organisationen und Fachbereichen des SSL her, wenn es zum Beispiel um Anträge zu Pflegegeld oder Unterstützungen geht.

Der Sozialsprengel Leiblachtal hat sich zum Ziel gesetzt, durch professionelle Soziale Arbeit einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Der SSL gibt Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, durch das Vereinen von Fachwissen und Lebenserfahrung, Stimme und Bedeutung. Seit Februar leitet Peter Halder die Geschicke des Sozialsprengel Leiblachtals. Im Mai siedelte der SSL in die Räumlichkeiten des Salvatorkolleg, des jetzigen Forum Leiblachtals und zog die Fachbereiche MOHI, Tagesbetreuung, Casemanagement und offene Jugendarbeit Leiblachtal personell an einem Standort zusammen. Dabei entstand ein Mehrwert für alle Abteilungen. Die einzelnen Fachbereiche sind nah beieinander, können noch schneller und besser ineinandergreifen und sind direkt und persönlich vernetzt. Dadurch rückt der Sozialsprengel Leiblachtal noch näher an die Bevölkerung.

Für Interessierte bietet der SSL auch die Möglichkeit eines zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatzes. Mit den flexiblen, auf die jeweiligen Bedürfnisse und persönliche Lebensphilosophien angepassten Arbeitszeiten, können Fachkräfte, Quereinsteiger/innen aber auch Pensionisten/innen und Hausfrauen/männer, mit und ohne Migrationshintergrund schon in geringer Stundenzahl in die Welt der Pflegeberufe einsteigen. Auch ohne Vorkenntnisse und Altersbeschränkungen, dafür mit Verständnis und Empathie für das Gegenüber und der Bereitschaft offen auf Menschen zuzugehen können, freut sich der Sozialsprengel über Unterstützung. Jeder Mitarbeiter wird mit seinen Persönlichkeiten geschätzt und danach eingesetzt. Beim SSL werden Entwicklungsmöglichkeiten, Schulungen und Weiterbildungen geboten. Auf die Arbeitszeiten und das Arbeitszeitenausmaß der MitarbeiterInnen können situativ Rücksicht genommen werden. Die Bedarfe der KlientInnen und Mitarbeiterinnen werden im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt und angepasst.

Kontakt zum Sozialsprengel Leiblachtal:

Lochauer Straße 107

A-6912 Hörbranz