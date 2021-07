Sozialsprengel Leiblachtal beim H-Team E.V. München

Desorganisiertes Haushalten - Müllberge, Zimmer voller Unrat, lagerähnliche Zustände im Wohnbereich – das Messie-Syndrom

Beim Begriff Messie-Syndrom (abgeleitet von englisch mess „Chaos, Durcheinander“) wird von einem zwanghaften Verhalten gesprochen, bei dem das unverhältnismäßige Ansammeln von meist wertlosen Gegenständen in der eigenen Wohnung im Vordergrund steht. Oft können sich die betroffenen Personen nicht von Gegenständen trennen und Ordnung halten. In extremen Fällen kommt es zu einem Vermüllungssyndrom : Die Wohnung ist dann kaum mehr begeh/bewohnbar und wirkt wie ein Schrottplatz oder gar eine Mülldeponie. Der Themenkreis wird auch als Desorganisationsproblematik beschrieben. Das übermäßige und planlose Sammeln von Gegenständen und Objekten kann durch eine psychische Störung verursacht werden.

Im Rahmen einer Exkursion nach München hatten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialsprengel Leiblachtal aus den Fachbereichen Sozialarbeit, Casemangement, Caremanagement, Familienarbeit, offene Jugendarbeit und mobiler Hilfsdienst die Gelegenheit, den bekannten Messie-Experten Wedigo von Wedel des H-TEAM E.V. aus München kennenzulernen. Der Verein H-TEAM e.V. wurde 1990 in München von engagierten Bürgern als gemeinnütziger und mildtätiger Verein mit dem Ziel gegründet, Menschen in Not unmittelbar und umfassend zu helfen. Der Buchstabe H steht dabei als Abkürzung für Hilfe/Helfer.