Soziales Engagement der Akademie Vorarlberg

Akademieleiter Dietmar Berchtold war zusammen mit Trainern und Spielern der heimischen Fußballtalente bei Tischlein Deck Dich im Einsatz.

Sportlich schwimmt die heimische Fußball-Akademie in dieser Saison auf einer Erfolgswelle. Jetzt hat sich der Akademie Vorarlberg Sportchef Dietmar Berchtold, der gesamte Trainer- und Betreuerstab und Spieler der Unter-18-, U-16-, und U-15-Mannschaft kurz vor Weihnachten in den Dienst der guten Sache gestellt. „Wir wollen neben dem Fußball auch Profi für das Leben entwickeln. Nicht nur das runde Leder darf im Mittelpunkt stehen auch der Alltag ist von einer enormen Bedeutung. So haben die heimischen Fußballtalente beim Verein Tischlein Deck Dich in der Zentrale in Vandans zwölf Stunden lang diverse Arbeiten verrichtet. Tischlein Deck Dich Obmann Elmar Stüttler war voll des Lobes und dankte insbesondere dem Vorarlberger Fußballverband für die großzügige Spende von 500 Euro. Schon in den letzten Jahren hat die AKA Vorarlberg vor Weihnachten soziales Engagement gezeigt und besuchte kranke Menschen in den Krankenhäusern in Vorarlberg und nahm an einer Typisierungsaktion bei Geben für Leben teil.