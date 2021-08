Firma Ball Beverage Packaging spendet 8.000 Euro für Hospiz Vorarlberg

Das vergangene (Corona-)Jahr war ein herausforderndes für alle – insbesondere aber für jene Menschen, die sich um die Schwächsten in der Gesellschaft, kranke und alte Menschen, kümmern. Das Ludescher Unternehmen Ball Beverage Packaging wollte hier ein Zeichen der Wertschätzung setzen und soziale Verantwortung übernehmen: Geschäftsführer Andreas Mayer sowie HR-Managerin Doris Westreicher-Ammann übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 8.000 Euro an den Leiter von Hospiz Vorarlberg, Karl Bitschnau.