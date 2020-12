Souveräner Heimsieg für den HC Hard

Der HC Hard feierte im letzten Heimspiel der Saison einen verdienten 35:30-Sieg gegen Nachzügler HSG Graz.

Die Harder gingen heute auch ohne Torhüter Doknic als klarer Favorit in das Duell gegen HSG Graz. Und die Roten Teufel starteten gut und lagen rasch mit 3:0 in Führung. Doch die Gäste ließen nicht locker, kämpften sich zurück und gingen zwischendurch sogar in Führung. Die Harder fanden aber schnell wieder in die Spur und setzten sich mit einem 6:0-Lauf wieder deutlich ab. Dann pendelte sich der Vorsprung bei 3 bis 5 Toren ein und es ging mit einem 18:14 in die Pause.