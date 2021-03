Souveräne Leistung der Wolfurter Volleyballer

Klarer 3:0-Heimsieg der Vonach-Truppe gegen Döbling

Raiffeisen VC Wolfurt – Union Döbling 3:0 (25:18; 25:22; 25:18)



Scorer: Rinderer 13, Reiter 11, Winder 10, Schaugg 8, Kritzinger A., Böhler+ Gryzbek je 3, Schlittenhardt 1



Ein von beiden Teams mit vielen Servicefehlern geprägten ersten Satz bekamen die Zuschauer in der Hofsteighalle zu sehen. Die Wolfurter bekamen aber Mitte des Satzes die Wiener immer besser in Griff. Vor allem deren Angriffe blieben entweder im guten Block der Gastgeber hängen, oder wurden in der gut stehenden Defensive entschärft. Eine starke Serviceserie von Theo Reiter zum Schluss sicherte die 1:0 Satzführung.