Southside Festival begeisterte täglich rund 60.000 Musikfans

Das ausverkaufte Southside Festival ging als emotionales Wiedersehen von Musikern und ihren Fans erfolgreich zu Ende. Zahlreiche Musikfans pilgerten auch aus Vorarlberg auf das Festival in Neuhausen ob Eck.

Nach der coronabedingten zweijährigen Pause freut sich Veranstalter FKP Scorpio, seinen Gästen endlich die Events präsentiert zu haben, die er ihnen vor rund drei Jahren versprochen hatte. Das Line-up in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg bot rund 60.000 täglichen Besuchern von 17. bis 19. Juni internationale Musikgrößen und interessante Newcomer aus Rock, Pop, Elektro und Hiphop. Namen wie Kings of Leon, Rise Against, Seeed, Deichkind, Martin Garrix, The Killers, Twenty One Pilots oder K.I.Z sorgten für ausgelassene Festivalstimmung.

Im Jahr 1999 fand das größte Festival Süddeutschlands erstmals statt. Seither darf auch die treue Fangemeinde zusammen mit dem Festival altern, denn wer nicht mehr auf dem vollen, meist sehr lauten Campingplatz übernachten möchte, kann sich VIP-Tickets sichern oder beim Green Camping sowie im Resort Camping recht komfortabel aber vor allem mit mehr Platz, Ruhe und immer frisch geputzten Toiletten und Duschen übernachten. Und auch das Programm hält sowohl für junge als auch für jung gebliebene Festivalfans zahlreiche Highlights bereit.

Reibungsloser Ablauf

Stephan Thanscheidt, CEO von FKP Scorpio, zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Veranstaltungsverlauf: „Es ist nicht selbstverständlich, dass nach zwei Jahren Pause Veranstaltungen dieser Größenordnung so reibungslos verlaufen. Wir alle im Team brennen für unseren Job, und nun können wir endlich wieder das tun, was wir lieben. Wir haben auch in Zeiten mit vielen Unwägbarkeiten hart daran gearbeitet, unsere Festivals auf hohem Niveau auf die Bühnen zu bringen. Diesen Einsatz haben uns unsere Acts und Gäste gedankt. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sowie das Besucherfeedback waren von Dankbarkeit und Euphorie geprägt – dafür, dass unser Wiedersehen ein voller Erfolg war und dass Livekultur endlich wieder möglich ist.“

Die Temperaturen stiegen während des Festivals tagsüber auf über 30 Grad. Dank zahlreicher Wasserstationen war für genügend kostenloses Trinkwasser aber auch im Bühnenbereich jederzeit gesorgt. Trotzdem oder gerade deshalb wurde im Publikum aufeinander geachtet. Statt rücksichtslosem Gedränge gab es großteils ein harmonisches Miteinander und eine Festivalatmosphäre, wie man sie sich nicht besser wünschen kann.

Ökostrom auf den großen Bühnen