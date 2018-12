Soudek verletzt, aber VEU gelang Revanche gegen EHC

Zu viele Geschenke machte Lustenau den Oberländern zu Beginn des Spieles, EHC Lustenau verlor gegen VEU Feldkirch mit 2:3.

Feueralarm in der Gastronomie gab es kurz vor Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau. Feuer am Dach war anschließend auf dem Eis. Bereits in der vierten Minute konnten die Feldkircher den Führungstreffer bejubeln. Christian Jennes kam knapp vier Meter vor dem Lustenauer Tor frei zum Schuß und ließ dem Lustenauer Keeper keine Abwehrmöglichkeit. In der neunten Minute konnte Stefan Wiedmaier ein Solo erfolgreich abschließen und den zweiten Treffer für Feldkirch erzielen. In dieser Tonart ging es weiter. Schon in der 11. Minute konnte Feldkirch das dritte Tor bejubeln. Nach Vorarbeit von Dylan Stanley und Robin Soudek erzielte Steven Birnstill das dritte Tor für Feldkirch. Lustenaus Trainer reagierte und nahm ein Timeout. Nach dieser Unterbrechung fingen sich die Lustenauer und konnten das Spiel offen gestalten. Treffer jedoch fielen keine mehr.