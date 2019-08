"Sorry" - Neymar-Ex versenkt Lambo im Pool

Das Playmate des Jahres 2011 schaffte es tatsächlich, einen blauen Lamborghini in einem Pool zu "parken".

Soraja Vucelic, hauptsächlich bekannt als die Ex des Fußballstars Neymar, verbrachte ihren Urlaub in Frankreich. Dort soll das serbische Model das Luxus-Auto in einem Pool versenkt haben. Auf Instagram postete sie ein Video des Vorfalls. Unter das Video schrieb sie: "Wenn dein High Heel von der Bremse rutscht und der Lambo im Pool landet #ooops #sorry."