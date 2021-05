Sonus Brass im Leiblachtalsaal – Kultur erleben startet wieder!!

Das lange Warten auf die Öffnung der Kulturveranstaltungen hat ein Ende, umso mehr freut sich der Kulturausschuss, ein Konzert mit dem weit über unsere Grenzen hinaus bekannte Ensemble Sonus Brass präsentieren zu können.

Ihr neues Programm “Brass Off!” beinhaltet alles, was wir über ein Jahr sehr vermisst haben:

Beim Publikum kommen die Fünf grandios an. Das bestätigen zahllose Konzerte in ganz Europa, den USA und Asien, sowie zahlreiche Preise und Auszeichnungen.

Regelmäßig hört man sie u.a. beim Schleswig-Holstein Musik Festival und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, in der Elbphilharmonie Hamburg, dem MDR Festival, Lucerne Festival (CH), bei den Bregenzer Festspielen (AT), im Wiener Musikverein und Konzerthaus Wien (AT), Tonhalle Düsseldorf, Philharmonie Köln (DE) u.v.m.