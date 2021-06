Sonus Brass im Leiblachtalsaal – Karten noch erhältlich!!

Am Samstag gastiert Sonus Brass in Hörbranz – Karten auch noch an der Abendkasse erhältlich!!

Auch für alle Kurzentschlossene, die

echte Musik, live gespielt, gemeinsam erleben!

über ein Jahr vermisst haben:

Endlich wird der Leiblachtalsaal wieder zum Konzertplatz und Kulturtreffpunkt.

Mit österreichischem Charme und einer Prise Unbeschwertheit sind die fünf Vollblutmusiker von Sonus Brass angetreten, um eingefahrene Klischées im Konzertbetrieb hinter sich zu lassen. Mit überraschend neuen Ideen, mit Gefühl und Witz verführen die Musiker auf höchstem musikalischem Niveau zu berührenden und gemeinschaftlichen Konzerterlebnissen. Mit ihrer Musik laden sie zum Eintauchen und zum Entdecken ein. Bei ihrem Repertoire setzen sich die Musiker keine Grenzen, im Gegenteil: Musikalisch fest verwurzelt, bewegen sie sich gekonnt zwischen barocker bis zeitgemäßer Musik und schlagen interessante Brücken zwischen den unterschiedlichen Genres. Ihre Konzerte sind stets „mit Augenzwinkern“ moderiert oder fesselnd inszeniert.

Freuen sie sich endlich wieder auf ein Konzerterlebnis der besonderen Art im Leiblachtal!

Die Veranstaltung wird gemäß der geltenden COVID-19 Verordnungen durchgeführt.

Für Besucher gilt die 3G Regel.

Samstag, 12.6.2021

19.30 Uhr

Leiblachtalsaal Hörbranz