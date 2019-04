Sonntagsdemo diese Woche erstmals in Hard

Die Demos gehen weiter. Hard wird diesen Sonntag ab 11 Uhr zum Schauplatz für Vielfalt, Friede und Solidarität.

Nach Sonntagsdemos in Feldkirch, Hohenems oder Bludenz wird nun am Sonntag in Hard für Menschlichkeit und Würde jedes Menschen demonstriert. Die Harder Demo steht unter dem Motto “Grüaß di Gott, mi vielfältigs Ländle!”