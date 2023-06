Sonntag startet sonnig, doch kräftige Regenschauer erwarten uns

Die kommende Woche verspricht eine Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Schauern. Der Sonntag startet sonnig, doch erwartet uns bereits ab den Vormittagsstunden eine zunehmende Bewölkung aus dem Süden mit der Aussicht auf teils kräftige Regenschauer.

Wetterübersicht für Vorarlberg

Sonntag

In feucht-labiler Luft steht ein durchwachsener Tag bevor. Auch wenn der Tag oft sonnig aufgelockert beginnt, werden die Wolken von Süden her schon vormittags wieder deutlich dichter. Im Tagesverlauf ist dann vermehrt mit Regenschauern zu rechnen, die teils kräftig ausfallen und im Bergland am häufigsten sind. Gewitter nur vereinzelt. Schwül-warm. Tiefstwerte: 9 bis 13 Grad, Höchstwerte: 19 bis 23 Grad.