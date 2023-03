Sonnenstrom für den Vorderwald

Sechs Bürgerkraftwerke sorgen für mehr Nahversorgung mit Energie.

Im Jahr 2023 setzen die neun Gemeinden dazu sechs PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 200 kWp im Rahmen einer Bürgerbeteiligung um. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Energiewende mit zu gestalten: Die Gemeinden bieten insgesamt 481 Sonnenscheine an, um sich an den PV Anlagen zu beteiligen. Mit einem Betrag von 500 Euro können Bürger für die Dauer von 10 Jahren ein Photovoltaik-Modul auf Basis eines Mietkaufes erwerben. Mit den laufenden Erträgen aus der Ökostromproduktion werden jährlich 60 Euro in Form von Bregenzerwald Gutscheinen für die Dauer von 10 Jahren ausbezahlt. Das sind insgesamt 600 Euro, was einem attraktiven Zinssatz von 3,4 % pro Jahr entspricht.