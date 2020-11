Sonnenkindergärten in Hittisau und Sibratsgfäll

Kinder lernen spielerisch die Energie der Sonne kennen und erforschen.

Hittisau/Sibratsgfäll 40 Sonnenkindergärten in Vorarlbergs Städten und Gemeinden unterstützt das Land Vorarlberg. Dabei erhalten die Pädagoginnen und Pädagogen ein umfangreiches Paket, um gemeinsam mit den Kindern spielerisch die Energie der Sonne kennen zu lernen und zu erforschen. Seit diesem Herbst ist die Sonnenenergie auch Thema in den Kindergärten von Hittisau und Sibratsgfäll. Die beiden Gemeinden nehmen am Projekt „Sonnenkindergärten“ des Landes teil, haben eine Photovoltaikanlage errichtet und profitieren von der Projektunterstützung durch das Land Vorarlberg. Zudem werden beide Anlagen besonders über die Investitionsförderung der Klima- und Energiemodellregionen durch den Klima- und Energiefonds gefördert.