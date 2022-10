Sonnenfinsternis am 25. Oktober auch in Vorarlberg zu sehen

Mit einer partiellen Sonnenfinsternis am 25. Oktober steht der Höhepunkt des heurigen Astronomiejahrs bevor.

Gutes Wetter vorausgesetzt ist die Finsternis in ganz Österreich in vollem Verlauf zu sehen, wie Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) gegenüber der APA erklärte. Die Sonne wird dabei zu 41 Prozent (Durchmesser) beschattet sein. Die Beobachtung lohnt, ist es doch die letzte Sonnenfinsternis in Österreich bis zum 29. März 2025.