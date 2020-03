Sonne verwöhnt uns heute mit bis zu 20 Grad

Es erwartet uns ein strahlend sonniger Tag mit wenigen Schleierwolken sowie ein paar Quellwolken, die am Nachmittag über dem Bergland entstehen.

Prognose für morgen Donnerstag

Der Tag verläuft zunächst wolkenlos und damit wird es wieder mild. In der zweiten Tageshälfte entstehen allerdings bevorzugt über dem Bergland wieder ein paar harmlose Quellwolken. Es bleibt in allen Höhenlagen schwach windig. Tiefstwerte: 1 bis 6 Grad. Höchstwerte: 17 bis 21 Grad.

Prognose fürs Wochenende

Freitag: Der Hochdruckeinfluss schwächt sich ab. Nach einer klaren und recht frischen Nacht scheint am Vormittag noch leicht die Sonne. Ausgehend vom Bergland bilden sich erste Quellwolken, die am Nachmittag zahlreicher und hochreichender werden. Zwischen Alpsteine und Bregenzerwald bilden sich in weiterer Folge vereinzelte Schauer. Tiefstwerte: 1 bis 6 Grad. Höchstwerte: 15 bis 19 Grad.