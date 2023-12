Sonne und Schneefall: So wird das Wetter

Die kommenden Tage bringen in Vorarlberg ein wechselhaftes Wetterbild. Sonnige, klare Tage wechseln sich ab mit Schneefällen und Bewölkung.

Montag

Der Montag beginnt bitterkalt. Es bleibt den ganzen Tag trocken, trotz ausgedehnter Wolkenfelder in höheren Schichten. Die Sonne zeigt sich vormittags schwächer und tritt später völlig in den Hintergrund. Frost herrscht in den meisten Orten, obwohl die Temperaturen, besonders in den Bergen, leicht steigen. Die Tiefstwerte liegen bei -14 bis -6 Grad und die Höchstwerte bei -5 bis +1 Grad.