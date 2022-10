Sonne satt: Der Herbst zeigt sich von seiner goldenen Seite

Die dritte Oktoberwoche zeigt sich sonnig und warm, am Wochenende könnte aber mit Regen zu rechnen sein.

Am Montag sorgt Hochdruckeinfluss für ruhiges, sonniges, leicht föhniges und überaus warmes Herbstwetter. Dünne Schleierwolken schränken den sonnigen Wettercharakter kaum ein und anfängliche Nebelfelder können sich nicht lange halten. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad.

Sonne behält die Oberhand

Auch am Dienstag gibt's keine wesentliche Änderung am meist sonnigen Herbstwetter. Vormittags ziehen ein paar Wolkenfelder durch, nachmittags bilden sich ein paar Quellwolken. Die Sonne behält in Summe aber die Oberhand, es bleibt mild und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 11 Grad, die Höchstwerte bei 19 bis 23 Grad.

Hochnebel am Mittwoch

Am Mittwoch nordwestliche Höhenströmung: In der Früh und am Vormittag kann es zwischen Bodensee und Feldkirch ausgedehnten Hochnebel geben, der vormittags Bestand hat. Die Obergrenze dürfte auf etwa 800 Meter liegen. Abseits davon gibt's klaren Himmel und damit viel Sonnenschein. Der Nebel sollte sich bis zum Nachmittag auflösen, es wird wieder mild mit Höchstwerten von 17 bis 21 Grad.

Auch am Donnerstag zeigt sich weiterhin ruhiges Herbstwetter mit Hochnebel und darüber Sonne. Im Rheintal und am Bodensee löst sich der Nebel wahrscheinlich nur teilweise auf, daher ist es kühler als in nebelfreien Gebieten. Bis zum Abend bleibt es trocken, erst in der Nacht auf Freitag verdichten sich die Wolken.

Am Wochenende könnte Regen folgen

Am Freitag bleibt es voraussichtlich föhnig und zum Teil schon stärker bewölkt, stark windig bis stürmisch im Gebirge. Tagsüber sollte es noch trocken sein. In der Nacht auf Samstag folgen wahrscheinlich Regenschauer, die Prognose kann sich aber noch ändern, erklärt die ZAMG.

