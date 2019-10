Sondierungen: Vier-Augen-Gespräch zwischen Kurz und Kogler

Die Sondierungen werden am Dienstagvormittag mit einem Vier-Augen-Gespräch der Parteichefs Kurz und Werner Kogler fortgesetzt. VOL.AT berichtet live ab 9:30 Uhr.

Nach den Sondierungen am Dienstag sind noch vier Runden mit den jeweils sechsköpfigen Teams der beiden Parteien angesetzt - und zwar am kommenden Donnerstag (31.10) ganztägig, am Sonntag (3.11) nachmittags, am folgenden Dienstag (5.11.) abends und am Freitag (8.11.) ganztägig und abends.

In diesen Sondierungsrunden werden ÖVP und Grüne wohl auch tiefer in die verschiedenen Themen eintauchen. Wann genau welche Themen besprochen werden, wollen beide Parteien aber vorerst nicht verraten.

Entscheidung am 8. November

Die Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und Grünen sollen bis Freitag, 8. November, abgeschlossen werden. Bald danach werden beide Parteien entscheiden, ob sie in formale Koalitionsverhandlungen eintreten. Der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen wird voraussichtlich schon am Wochenende unmittelbar danach zusammentreten, hieß es am Montag von Grüner Seite gegenüber der APA.

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hatte bereits nach der letzten Sondierungsrunde am vergangenen Freitag angekündigt, dass er nach dem 8. November seine Parteigremien informieren und danach eine Entscheidung bekannt geben werde. Einen konkreten Termin dafür gebe es noch nicht, hieß es am Montag in der ÖVP. Formal wäre eine Entscheidung des Parteivorstandes in der ÖVP für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nicht notwendig.